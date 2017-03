In den Weltmeeren gefischt

Die neue Kritische Ausgabe setzt auf Literatur im Dialog

Nach 20 Jahren Redaktionsarbeit zieht es uns mit unserer neuen Ausgabe ins Wasser. Angesichts des Mottos des aktuellen Wissenschaftsjahres »Meere und Ozeane« haben wir neben wissenschaftlichen und literaturkritischen Texten auch wieder literarische und künstlerische Beiträge gesammelt, die einen ganz besonderen Blick auf ein Thema richten, das die Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt.

Wasser ist für den Menschen eines der wichtigsten Elemente. Er braucht es, um zu überleben, erlebt es angesichts von Sturmfluten aber auch als Bedrohung. 2016/17 erinnert das Motto des Wissenschaftsjahres daran, dass alles aus dem Wasser entsprungen ist. Auch die Literatur. Geschichten über Flüsse, Meere und Ozeane gibt es solange, wie der Mensch schon auf der Erde existiert. Bis in die Gegenwart hinein demonstrieren sie, dass dem Wasser über dessen physische Präsenz hinaus eine ganz besondere Rolle in der Literatur zukommt. In unserem neuen Heft wollen wir uns dem annehmen und, wie es der neue Untertitel unseres Magazins andeutet, in einen Dialog poetischer Stimmen aus der ganzen Welt treten. Dabei zeigt sich, dass Wasser ganz unterschiedliche Eindrücke erzeugen kann. Deutlich wird das nicht nur in den vielen Textbeiträgen, die wir im Heft #32 gesammelt haben, sondern gerade auch in den zahlreichen Fotografien, die uns im Rahmen eines Wettbewerbs erreichten. In unserem Jubiläumsjahr ist auf diese Weise ein ganz besonderes Heft entstanden, das zeigt, wie Wasser als kostbares Gut den Alltag des Menschen prägt. Das Inhaltsverzeichnis mit allen Beiträgen finden Sie hier.

