Ein Herz für Sprache

In seinem neuen Werk zeigt sich Wolfgang Bleier ganz poetisch

Wer kennt eigentlich noch den englischen Dichter Ted Hughes? Bekannt ist er dafür, dass in seinen Texten Tiere als Archetypen auftreten und auch die Mythologie eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Mit seinem neuen Buch erinnert Wolfgang Bleier aber nicht nur an den Dichterkollegen. Neben einer geradezu surrealen Liebesgeschichte ist es gerade die Sprache, die Fischfang bei aufgehender Sonne lesenswert macht.

Wer viel liest, weiß um den Zauber der Literatur. Nicht selten steht man als Leser vor einem Rätsel, weil man den Inhalt erst mit Verzögerung einordnen kann. Ein Werk, für das dies definitiv gilt, ist Wolfgang Bleiers Fischfang bei aufgehender Sonne. Erschienen im österreichischen Klever Verlag, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ein »lustvolles Laboratorium für avancierte Gegenwartsliteratur« zu sein, erinnert der Titel des Buchs an eine Radierung des Surrealisten Max Ernst, die dieser in den 1960er Jahren angefertigt hat. Ähnlich poetisch ist auch die erzählte Geschichte. Wie für Bewusstseinsströme nicht unüblich ist, reihen sich monologisierende Wortkaskaden aneinander, die Beobachtungen der Natur und des Alltags als surreale Momente schildern und in ihrer Dichte und Sprachgewalt zunächst durchaus befremdlich wirken:

Meere stürzen aufeinander, sie springen in die Höhe, Schiffe fallen vom Horizont herunter, sie fallen auf die Erdkugel; die Wasseroberfläche ist verbogen. Der Wind erbost sich, Schiffe werden von ihm zerbrochen im Zorn. Die Frau und ich sitzen am Ufer, wir warten auf die Ertrunkenen. Schiffe stechen in See, sie folgen den Seewegen; die Sonne, leuchtende Apfelsine, rollt über die Straße über den Strandhafer.

In dieser Atemlosigkeit, die sich durch das gesamte Werk zieht, verliert man als Leser leicht den Überblick. Ja, gibt es in Texten wie diesem, die offenbar so viel Wert auf Sprache und noch mehr auch auf deren Klang legen, überhaupt eine Geschichte? Oder ist Fischfang bei aufgehender Sonne schlicht Ergebnis eines Schreibens im Rausch? Versucht man den Kern der Geschichte in Bleiers Buch herauszulesen, kommt man schnell darauf, dass es sich hier abseits der Natur- und Alltagsbeobachtungen um eine Liebesgeschichte handeln muss. Zwei sich liebende Menschen kommen einander – gleichsam zeitlos – näher, wandern gemeinsam und verlieren sich wieder. Die Frau ist die »Königin der Nacht«, der Protagonist hingegen nur ein Obdachloser, der den Verlust der Geliebten nur schwer verkraftet und sich in der Einsamkeit verirrt.

Hommage an den Dichter Ted Hughes

Bleier hat seinem Buch ein paar Zeilen des englischen Dichters Ted Hughes vorangestellt, die er dessen Gedicht »Bride and groom lie hidden for three days« entnommen hat. In dem Text, der dem Gedichtband Cave birds entstammt, setzt sich ein Liebespaar, das sich in die Natur zurückgezogen hat und dort zwischen Leben und Tod befindet, gegenseitig aus einzelnen Körperteilen zusammen. Diese Form der Hinwendung zum Partner ist allerdings kein makabres Spiel, die Handlung hat durchaus einen mythischen Kern. Die Überwindung von Tod und Verlust in der Natur lässt aus dem Ereignis eine Hochzeit werden, deren Ziel die gemeinsame körperliche und seelische Vollendung ist. Was im Kontext von Bleiers Geschichte das Erzählte noch rätselhafter macht, kann auf den zweiten Blick aber doch als Hinweis zum besseren Verständnis dienen.

Denn nicht nur an dieser Stelle, die eine Erklärung für die Nähe zur Natur darstellt, lässt Bleier in Fischfang bei aufgehender Sonne Hughes Werk durchscheinen. Ähnlich wie in dessen Dichtung spielen auch hier Motive und kurze Passagen der Mythologie eine Rolle. Doch damit nicht genug. Einen weiteren Beweis für die Nähe zu Hughes liefern neben den vielen Krähen, die in einigen von dessen Gedichten auftreten und auf die sich Bleier zu beziehen scheint, gerade auch dessen Lebensgeschichte. Der schmerzhafte Verlust der Partnerin durch Suizid, den Hughes insgesamt zweimal erlebt, wird in Fischfang bei aufgehender Sonne zwischen den Zeilen spürbar. Die lesenswerte Erzählung ist mit ihrer poetischen Sprache deshalb weit mehr als nur der leidenschaftliche Versuch, in einer desillusionierten Welt das zu retten, was noch zu retten ist. Bleier liefert hier vor allem eine liebevolle Hommage an einen Dichterkollegen.

Wolfgang Bleier: Fischfang bei aufgehender Sonne. Wien: Klever, 2015. 144 Seiten. 16,90 Euro. ISBN 978-3-902665-93-5.