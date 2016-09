»hollaka hollala!«

Zwei neue Anthologien feiern 100 Jahre DADA

»Was also war Dada?«, fragt der Autor Walter Mehring in seinem gleichnamigen Gedicht von 1959 und reflektiert dieses Thema in dadaistischer Manier. Mehr als ein halbes Jahrzehnt später steht dieselbe Frage erneut im Raum. Anlass bietet das Dada-Jubiläum 2016. Mehrere Bücher sind erschienen, die Wege aufzeigen wollen, wie man den Dadaismus auf Basis seiner eigenen Texte ergründen kann. Doch halten sie das, was sie versprechen? Unsere Redakteurin hat genauer hingeschaut und aus dem Meer der Neuerscheinungen zwei Bücher ausgewählt.

Der Dadaismus ist eine Gruppe von Künstlern, die ihre Kunst nicht als Kunst verstanden wissen wollen, und sich 1916 in Zürich im Cabaret Voltaire – eine Bühne für die Antikriegs- und Antikunstbewegung – gründen. Mit von der Partie sind damals Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp und Marcel Janco. Doch Zürich soll nicht das einzige Zentrum des Dadaismus bleiben: Auch Berlin, wo sich erst nach dem Krieg eine solche Gruppe bilden können, gilt als anderer großer Standort. Zwar bilden sich hier und da weitere Filialen, doch ist deren Existenz nicht von allzu langer Dauer. Häufig sind zudem bloß einzelne Figuren bekannt, wie Kurt Schwitters in Hannover, der mit seinen vom Namen her an die Commerzbank angelehnten Merz-Gedichten und anderen Texten der Gesellschaft ein subversives Element und eine Art Reibepunkt bietet, sowie Max Ernst in Köln, der nach relativ kurzer Zeit nach Paris zieht, um sich den Surrealisten anzuschließen. Dada New York ist auch nur eine Erscheinung am Rande, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass amerikanische Künstler zum damaligen Zeitpunkt wenig Begeisterung für eine Strömung aufbringen können, deren Wurzeln im deutschsprachigen Raum liegen.

In Paris findet der Dadaismus schließlich sein Ende. André Breton, zunächst noch Dadaist, versucht in die Bewegung neue Aspekte einzubringen, die beim Rest der Gruppe jedoch auf wenig Anklang stoßen. So soll das Ende des Dadaismus bzw. der Anfang des Surrealismus mit einer Schlägerei zwischen den beiden Lagern seinen Lauf genommen haben. Breton inszenierte sich danach zeit seines Lebens gerne als eine Art Anführer der Surrealisten. Doch nicht nur Entzweiung ist dem Dadaismus eingeschrieben. So finden Raoul Hausmann und Hannah Höch, die sich innerhalb ihrer Liebesbeziehung gegenseitig geistig beflügeln, im Kontext der Bewegung zueinander. Und Max Ernsts und Hans Arps Künstlerfreundschaft ist bis heute eine der bekannteren der Strömung. Zusammenfassend lässt sich wohl sagen, dass der Dadaismus städte-, länder-, ja sogar sprachenübergreifend war. Er sprengte und überwand Grenzen – auch zwischenmenschlich.

»Legen Sie Ihr Geld in dada an!«

Galten bisher vornehmlich vereinzelte Reclam-Bände als Quelle, um in das Faszinosum DADA einzutauchen, bieten vor allem zwei Anthologien im Meer der Neuerscheinungen anlässlich der Erinnerung an die Gründung des Dadaismus vor 100 Jahren einen allgemeinen Einstieg in das Gesamtwerk dieser Bewegung und laden dazu ein auch neue Facetten kennenzulernen. Das verspricht zumindest das Buch Dada zum Vergnügen, das die Literaturwissenschaftler Hermann Korte und Kalina Kupczynska herausgegeben haben. Die Anthologie macht einen soliden Eindruck, auch das Cover ist – in Anlehnung an den ›Magischen Bischof‹ von Hugo Ball – passend gewählt. Sie bietet insgesamt eine gute Zusammenstellung, wobei manche Texte wie Walter Mehrings Text »berlin simultan« oder auch Richard Huelsenbecks »Gesang der Vaterlandsfreunde« möglicherweise zu aggressiv und provokant wirken, als dass sie in die Reihe passen. Darüber hinaus beinhaltet Dada zum Vergnügen sowohl bekannte Texte wie Hugo Balls »Karawane« oder Kurt Schwitters' »An Anna Blume« und Bilder als auch eher unbekannte Werke, deren Entdeckung durch den Leser an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden soll. Eine Einleitung, in welcher man die DADA-Bewegung Revue passieren lässt und zumindest im Ansatz die Auswahl der Texte und Einteilung der Kapitel erklärt, sorgt für ein stimmiges Bild:

Destruieren, Demolieren, Deformieren, Protestieren können Vergnügen bereiten – auch und gerade in Zeiten, in denen es sonst nichts zu lachen gibt, weil etwa Krieg und Unterdrückung die politische Tagesordnung bestimmen. Unter solchen Bedingungen entstand DADA mitten im Ersten Weltkrieg, dessen Macher und Ideologen der Dadaismus verachtete und verhöhnte. (S. 9)

Die gesammelten Texte sind zum Teil nicht vollständig abgedruckt, was recht ärgerlich ist, auch für Einsteiger in die Thematik. Anthologien bieten an sich häufig interessante Zusammenstellungen und es ist dafür sicher nötig, sich bloß auf das Wichtigste, Prägnanteste zu beschränken, doch schon bei einer Auswahl der Auswahl, geht das Kürzen – gerade, wenn es sich wie hier vielfach um Gedichte und schmalere Prosa handelt – dann meistens zu weit. So fehlt bei Tristan Tzaras »Um ein dadaistisches Gedicht zu machen« das Beispiel, was der ›Anleitung‹ ursprünglich durch ein »+« hinzugefügt wurde und bei Walter Serners »Letzte Lockerung. manifest dada« ist sogar schon im Inhaltsverzeichnis vermerkt, dass es sich nur um einen Auszug handelt.

Die Kapiteleinteilung erscheint weiterhin recht willkürlich; eine Gliederung um der Gliederung Willen – doch wer weiß: Vielleicht soll es so sein, möglicherweise stellt es eine Hommage an den Dadaismus dar? In drei von vier Kapiteln wird schlicht der Name des ersten Textes ebendieses Kapitels gewählt, um es zu betiteln: »Legen Sie Ihr Geld in dada an!«, »Bimbamresonnanz« und »Kümmernisspiele«. Einzig das Kapitel »Optophonetische Konstruktion« verspricht einen sinnvollen Anhaltspunkt innerhalb der Gliederung. Beginnt dieses doch gleich mit Hausmanns »kp'erioUM« und »bbb«. Aber auch kurze und doch markante Texte wie Grozs »Dada Plakat« und Schwitters »i-Gedicht« fallen hierunter. Unterm Strich lässt sich trotz aller Kritik zusammenfassend sagen, dass dieser Reclam-Band, der zum ersten Mal in der Zum-Vergnügen-Reihe eine ganze Strömung erfasst, eine recht sehenswerte Anthologie darstellt, die Einsteigern – gerade auch weil das Werk kostengünstig ist – empfohlen werden kann.

Nicht nur Männer, auch Frauen prägten DADA

Eine andere Textsammlung, die in diesem Frühjahr an 100 Jahre DADA erinnert, ist der Dada-Almanach, den die Literaturwissenschaftler Andreas Puff-Trojan und H. M. Compagnon herausgegeben haben. Positiv lässt sich direkt feststellen, dass die Auswahl sich natürlicherweise an ein paar Stellen mit der Anthologie von Reclam überschneidet, allerdings ist dies nicht zu gravierend oder gar ärgerlich. Auch hier gibt es für den Leser noch viel Neues zu entdecken. Die Kapitel sind zudem sinnvoll gegliedert und betitelt, so dass man sich als Leser schnell zurechtfindet. Hinter den Lautgedichten verbergen sich Lautgedichte, hinter den Textbildern und Ideogrammen ebensolche und bei den Manifesten, die in Dada zum Vergnügen zum Teil gar nicht so leicht zu finden sind, sind alle wichtigen vertreten, die ein Dadaismus-Liebhaber kennen sollte.

Besonders hervorzuheben ist der ›Dada-Appendix‹, den Puff-Trojan und Compagnon ihrem Werk beigefügt haben. Er ist mit allerhand Informationen zu Dada ausgestattet. So steht gerade auch der Begriff DADA und dessen Herkunft im Mittelpunkt. Mit Blick auf eigene Definitionen der Dadaisten werden dabei Erklärungen wie die folgende erwähnt: »Dada ist das achte Weltwunder. Dada ist ein Organismus, der sich aus dem Nichts speist und alles will. [...] Dada ist existenziell, aber niemals resignativ: Vieles ist zum Weinen, doch Dada ist zum Lachen.« (S. 151) Weiterhin kommen die Herausgeber in ihrem Almanach auch auf die ›Dada-Leader‹ zu sprechen und wie sie zum Dadaismus stehen. Die Berücksichtigung von Vertretern wie Hans Arp, Johannes Baader, Hugo Ball, André Breton, Max Ernst, George Grosz, Raoul Hausmann, Emmy Hennings oder aber auch Francis Picabia und Tristan Tzara zeigt, dass hier auch tatsächlich die markantesten und im kollektiven Gedächtnis am stärksten verhafteten Personen näher beleuchtet worden. Schließlich geht der Appendix auch auf die Geschichte des Dadaismus sowie seine Zentren ein und erwähnt dabei immerhin – wenn auch kurz – einige Nebenschauplätze wie Dada-Madrid und Dada-Holland. Sowohl für Neulinge als auch für Fortgeschrittene in diesem Thema bietet der Appendix des Dada-Almanachs somit eine wunderbare Übersicht zum Phänomen DADA.

Dass im Dadaismus nicht nur Texte produziert, sondern auch viele Kunstwerke, insbesondere Fotomontagen, geschaffen hat, fehlt als Thema nicht nur im Reclam-Band. Auch der Dada-Almanach übergeht die wichtige Rolle der Bildenden Kunst im Dadaismus. Angesichts des Preises von 40 Euro ist dies nur schwer verständlich. Noch unverständlicher ist, dass gerade die Künstlerinnen, die den Dadaismus genauso wie die Männer geprägt haben, in beiden Anthologien quasi gänzlich vernachlässigt werden. Sophie Taeuber und Hannah Höch werden in Dada zum Vergnügen jeweils nur mit einer Porträtfotografie erwähnt, im Dada-Almanach ist einzig Emmy Hennings aufgeführt. Bezogen auf dieses Thema stehen beide Anthologien damit hinter Arbeiten wie dem im vergangenen Jahr erschienenen Sammelband DIE DADA. Wie Frauen Dada prägten, den die Kulturwissenschaftlerin Ina Boesch herausgegeben hat, zurück.

Hermann Korte/ Kalina Kupczynska (Hrsg.): DADA zum Vergnügen. Stuttgart: Reclam, 2015. 173 Seiten. ISBN 978-3-15-019215-3. 6 Euro.

Andreas Puff-Trojan/ H.M. Compagnon (Hrsg.): Dada-Almanach. Vom Aberwitz ästhetischer Contradiction. Textbilder, Lautgedichte, Manifeste. München: Manesse, 2016, 180 Seiten. ISBN 978-3-7175-4091-5. 39,95 Euro.