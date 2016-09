Gespür für die Zeit

In seinem neuen Buch verfolgt Martin Mittelmeier die Spuren des Dadaismus

Vor 100 Jahren griff ein Virus um sich. Die Rede ist vom Dadaismus, dessen Wurzeln im Cabaret Voltaire in Zürich liegen und dem es nach dem Tod des letzten Dadaisten 1984 auch später noch gelang Kreative weltweit zu infizieren. Angesichts des runden Jubiläums gibt es in diesem Jahr zahlreiche Neuerscheinungen, die Dada hochleben lassen. Unter den interessanten Werken findet sich mit Martin Mittelmeiers Werk ein lesenswerter Beitrag, der dieses spannende Kapitel europäischer Kulturgeschichte als Jahrhundertepos erzählt.

Mitten im Jahr 1916 macht der deutsche Diplomat Harry Graf Kessler auf dem Weg von London über Paris nach Schwerin, wo sein Regiment auf ihn wartet, Station in Zürich. Angefixt vom Lyriker Johannes R. Becher ist er auf der Suche nach revolutionären Kräften in der Kunst und Literatur. Sein Ziel ist die Spiegelgasse, denn diese ist zwar nur 160 Meter lang, doch hier pulsiert zur damaligen Zeit das Leben. Nicht nur haben Wladimir Iljitsch Lenin und seine Freundin hier ein Zimmer bezogen. Auch junge Künstler und Schriftsteller um Hugo Ball und Emmy Hennings lassen von sich hören, indem sie den Dadaismus im Haus Nr. 1 aus der Taufe heben. Kessler will die revolutionäre Stimmung miterleben, doch als er in Zürich ankommt, ist es fast schon zu spät. Lenin ist längst in Russland, die Dadaisten haben ihren Gründungsort verlassen und sind in alle Himmelsrichtungen verstreut.

Martin Mittelmeier, der als promovierter Komparatist bereits Bücher zu literarischen und philosophischen Themen veröffentlicht hat, beginnt seine Jahrhundertgeschichte des Dadaismus mit dieser Erzählung aus dem Leben des Diplomaten Kessler. Er macht aus ihm einen Stellvertreter des Kulturinteressierten von heute, der anlässlich des Jubiläums in diesem Jahr dem Dadaismus auf die Spur kommen will. Den Ausgangspunkt dieser Zeitreise bildet dabei aber nicht nur die Begegnung mit Zürich als einem Mekka für junge Schriftsteller und Künstler, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, um sich entfalten zu können, sondern auch die eingehende Betrachtung des Zeitgeists. Während des 1. Weltkriegs ist die Schweiz als neutrales Land ein sicherer Zufluchtsort, an dem sich man sich einfach ausprobieren kann. Es herrscht ein großes Durcheinander unterschiedlicher Stimmen, das nicht nur der Kriegsmüdigkeit und einer damit verbundenen Erschöpfung, sondern auch der Unübersichtlichkeit alternativer Lebenskonzepte geschuldet ist. Immer wieder rücken sie die Frage nach dem Verhältnis von Politik, Religion und Kunst in den Vordergrund.

Dadaisten sind Tausendsassa

Doch nicht nur deswegen scheint der Dadaismus für viele seiner Vertreter Ausdruck einer Geisteshaltung zu sein, nach der Sinnstiftung in einer aus den Fugen geratenen Welt nicht mehr möglich ist. Mittelmeier betont in seinem Werk auch, dass die Veranlagung zur Mehrfachbegabungen charakteristisches Merkmal der Dadaisten ist. Sie sind allesamt Tausendsassa. Welche Auswirkungen das haben kann und wie nahe sie sich dabei dem eigenen Scheitern nähern, spiegelt sich auch in ihren künstlerischen Karrieren wider. Eindrucksvolles Beispiel dafür ist insbesondere der Gründervater der Bewegung selbst, der Schriftsteller und Pionier des Lautgedichts Hugo Ball. Bekannt vor allem für seine merk- und denkwürdigen Auftritte im Cabaret Voltaire, geht es ihm wie seinen Mitstreitern anfangs auch um die Dekonstruktion der Wirklichkeit durch die Unterbrechung konventioneller oder ritualisierter Sprechweisen. Doch als der Dadaismus mit seinen diversen Veranstaltungen Gefahr läuft eine Tradition zu entwickeln und sich bewahrheitet, dass alle Organisationsarbeit an ihm allein liegt, flieht Ball an den Lago Maggiore, wo sich am Monte Verità bereits andere Schriftsteller und Künstler versammelt haben, um fernab der Schauplätze des 1. Weltkriegs alternative Lebensformen zu erproben.

Vom dort herrschenden spirituellen Flair fühlt sich Ball ganz offensichtlich angezogen. Sehr intensiv setzt er sich mit dem Glauben auseinander und nähert sich schließlich auch wieder der katholischen Kirche an, zu der er 1922 nach einer Generalbeichte sogar konvertiert. Während die ehemaligen Mitstreiter noch durch die Welt reisen, um von ihrer Kunst zu berichten, nichts weniger als eine Selbsthistorisierung und auch Musealisierung ihrer eigenen Arbeit betreiben, signalisiert Balls Lebenswandel nach wildem Treiben eine Läuterung. Zurecht macht Mittelmeier auf einen Moment der Erschöpfung aufmerksam. Die Verweigerung gegenüber dem Publikum, aber auch gegenüber der Zeit bringt den Dadaismus an seine Grenzen. Mittelmeier beweist mit seinem neuen Werk nicht nur ein Gespür für die Zeit. Ihm gelingt es den Leser an diese Entwicklung auf kluge, verständliche und äußerst lesenswerte Weise heranzuführen. Sein Buch ist damit mehr als nur ein spannender Einblick in eine in vielerlei Hinsicht bewegende, wenn nicht sogar die bewegendste Phase europäischer Kultur des 20. Jahrhunderts.

Martin Mittelmeier: DADA. Eine Jahrhundertgeschichte. Siedler: München, 2016. 22,99 Euro. ISBN 978-3-8275-0070-0.