Eine Jugend zwischen Abschied und Aufbruch

Anna Galkina stellt im »Forum Junge Literatur« ihren Debütroman vor

Es geht weiter mit unserer Lesereihe »Forum Junge Literatur«. Am 3. Mai ist die Autorin Anna Galkina um 20:00 Uhr zu Gast im Buchcafé Antiquarius und stellt ihren Roman Das kalte Licht der fernen Sterne vor, der im vergangenen Jahr erschienen ist. Das lesenswerte Buch besticht nicht nur durch eine klare Sprache, sondern auch einen besonderen Blick für das Detail.

Bei unserer Reihe »Forum Junge Literatur« kommen seit einiger Zeit wichtige Stimmen der jungen deutschen Gegenwartsliteratur zu Wort. Nachdem zuletzt Sven Heuchert und Chris Nolde zu Gast waren, setzt in diesem Frühjahr Anna Galkina unseren Lesereigen ebenso ambitioniert fort. Mit ihr präsentieren wir erneut eine Schriftstellerin, die sich mit ihrem Werk im vergangenen Jahr zurecht Gehör verschafft hat. In Moskau geboren und aufgewachsen, kam Anna Galkina mit ihren Eltern 1996 nach Deutschland. Nach dem Studium der Informatik arbeitet sie nicht nur als Software-Testingenieurin, sondern ist zudem auch als Malerin, Fotografin und Schriftstellerin in Bonn tätig. In ihrem ersten Roman erzählt sie die Geschichte von Nastja, die von jugendlichen Abenteuern zwischen Liebe und Enttäuschung und Abschied und Aufbruch handelt. Zu diesem Buch erschien in unserem Online-Magazin auch eine Rezension, die Sie hier finden.

Die Lesung findet im Buchcafé Antiquarius (Bonner Talweg 14) in der Bonner Südstadt (S-Bahn-Haltestelle Königsstraße) statt, Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 6,– bzw. 4,– Euro. Vorabreservierungen sind ausschließlich über lesung@kritische-ausgabe.de möglich.

Bei der Lesung wird es Gelegenheit geben, auch die Hefte der Kritischen Ausgabe kennenzulernen. Nachdem im vergangenen Herbst unsere Ausgabe zum Thema »Untergrund« erschienen ist, beschäftigt sich unsere Publikation in diesem Herbst ganz mit dem »Wasser«.

Die Veranstaltung wird vom Kulturreferat des AStA der Universität Bonn gefördert.