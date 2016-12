Wasser ist das schönste Ding der Welt

Bis zum 15. Januar 2017 suchen wir Fotografien für unser nächstes Heft

Mach mit bei unserem Fotowettbewerb! Zum Jahreswechsel suchen wir deine Lieblingseindrücke zum Thema »Wasser«! Du gehst gerne schwimmen, bist gerne mit dem Schiff unterwegs oder fährst gerne Schlitten und hast das Ganze per Bild festgehalten? Wunderbar! Wir suchen dein bestes Bild zu unserem nächsten Thema.

In unserem nächsten Heft dreht sich alles ums Thema »Wasser«. Wasser kennt man als Wolke, als Wasserfall, als Ozean, als Fluss, als Pfütze, als Schnee und natürlich auch als Eis. Wasser verbindet man mit Leben genauso wie mit dem Regenbogen. Aber was ist eure ganz persönliche Beziehung zum Wasser? Fangt mit eurer Kamera außergewöhnliche Eindrücke und Stimmungen ein, die ihr persönlich damit verbindet, und schreibt uns in ein paar Sätzen, was Wasser für euch bedeutet. Wenn ihr uns damit überzeugt, erscheint es vielleicht nicht nur in unserem nächsten Heft, sondern schmückt auch unser nächstes Cover.

Worauf kommt es an?

Gefragt sind Fotografien, in denen deine ganz persönlichen Eindrücke und Gedanken zum Thema »Wasser« deutlich werden. Ob Smartphone oder Spiegelreflexkamera, mit welcher Technik die Bilder gemacht wurden, spielt keine Rolle. Es geht einfach um dein bestes Foto zu unserem nächsten Thema.

Was darf eingereicht werden?

• Es werden nur Fotos akzeptiert, die in schwarz-weiß gehalten sind und auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind.

• Das Foto darf keinen Rahmen oder sonstige Verzierungen enthalten.

• Die Datei muss als jpeg-Format abgespeichert werden und sollte eine Dateigröße von ca. 5 MB nicht überschreiten

Was ist noch wichtig?

• Vergesst nicht zusätzlich zu eurer Einsendung ein Dokument mit eurer Vita und einer kurzen Erklärung, was ihr persönlich mit Wasser verbindet (jeweils max. 5 Zeilen), mitzuschicken

• Mit eurer Einsendung erklärt ihr euch bereit, dass euer Bild ggf. im Anschnitt präsentiert wird.

• Per Post eingesandte Fotoabzüge oder per Post eingereichte Bildträger sind nicht zugelassen.

• Bitte bezeichnet die Datei mit eurem Namen, damit wir die Bilder euch eindeutig zuordnen können!

Copyright:

Die Bildrechte verbleiben bei den Fotografinnen und Fotografen. Die ausgewählten Fotografien veröffentlicht die Redaktion ausschließlich im Heft #32 der Kritischen Ausgabe oder verwendet sie auf Werbeträgern, die im Zusammenhang mit dem Erscheinen des Magazins stehen.

Gewinne:

• Die Möglichkeit an unserem nächsten Heft zum Thema »Wasser« mit Bild und Text mitgearbeitet zu haben

• Unter allen Einsendungen verlosen wir zudem literarische Überraschungspakete.

Einsendeschluss: 15. Januar 2017

Die E-Mail-Adresse für die Einsendung lautet: bildredaktion@kritische-ausgabe.de.

Noch Fragen?

Dann schreibt uns einfach eine Mail!

Wir freuen uns schon auf eure Einsendungen!