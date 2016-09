Generation Traumpraktikum

Henrik Szantos Debütroman Es glänzt und ist schön ist durchaus gelungen

»Halb Finne, halb Ungar, halb Autor, halb Slam Poet«, so kündigt der Milena Verlag seinen Autor Henrik Szanto an, der dort in diesem Jahr seinen Roman veröffentlicht hat. In seinem Debüt geht es nicht nur um den harten Wettbewerb, einen Praktikumsplatz zu ergattern. Im Mittelpunkt steht vor allem ein Einhorn, das Ben, den Protagonisten des Romans, bereits seit Kindheitstagen begleitet. Klingt zunächst komisch und total abgedreht, ist aber so und macht gerade auch wegen Szantos Sprache Lust auf mehr.

Bereits beim Titel seines Debütromans lässt Henrik Szanto, 1988 geboren, eine große Portion Fantasie durchblicken, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch zieht. Nach wenigen Seiten wird dem Leser offenbart, dass es sich bei dem »Es«, das laut Titel glänzt und schön ist, um ein Einhorn handelt. Das Fantasiewesen begleitet den Protagonisten der Geschichte, die Szanto in seinem Romandebüt erzählt, bereits seit Kindheitstagen. Ben, ein Mitte 20-jähriger Kindergärtner und Student, hadert mit seinem Leben und ist auf der Suche nach einer aussichtsreichen Zukunft. Sein Studium der Sozialen Arbeit hat er abgebrochen, spielt jedoch mit dem Gedanken Lehramt zu studieren, womit er im Freundeskreis auf reichlich Verwunderung stößt. Sein nörgelnder Kumpel Frederik überzeugt sowohl ihn als auch seine gute Freundin Mara davon, an einem dreistufigen Wettbewerb zum Erwerb eines Traumpraktikums teilzunehmen.

Frederik hat sich ein klares Ziel gesetzt: Wenn er die Challenge erfolgreich absolviert, geht’s zu Bayer oder Siemens. Für das Traumpraktikum gibt er alles. Er beweist sich als Organisationstalent und ernennt sich zum Teamkapitän. Während Mara preisgibt, dass sie eigentlich gar keine Lust auf den Wettbewerb hat, scheint Ben hingegen Blut geleckt zu haben. Er wittert die Chance, durch das Praktikum einen wichtigen Schritt in Richtung Berufsleben zu setzen. Dabei erweckt er den Eindruck, dass er sich vom klischeehaften Studentendasein distanzieren möchte. Seine Eltern sollen sich schließlich nicht schämen müssen, wenn sie von ihm erzählen.

In jeder Situation mittendrin statt nur dabei, das Einhorn

Als »Frivole Feierfrettchen« stellen sich die drei mehr oder weniger Ambitionierten den verschiedenen Aufgaben des »Awesome, Young & Talented«-Wettbewerbs. Frederiks Vorhaben, die anderen Teams in die Irre zu führen, scheitert kläglich. Mehrere Hundert Teams nehmen an der Challenge in Dreiergruppen teil. Geradezu bemerkenswert ist, dass mehrere Teilnehmer nicht zum ersten Mal dabei sind und ihre Zukunft auf eine Karte setzen: das Traumpraktikum. Keiner von ihnen möchte Verantwortung übernehmen oder eine Entscheidung treffen. Das Praktikum dient ihnen lediglich als zielgerichtete Orientierungsphase.

Auch hier ist das Einhorn mit von der Partie. Es spricht in Fußnoten und wird zunehmend zum imaginär anwesenden Alleinunterhalter. Die Grenze zwischen Realität und Fantasie aufzubrechen, gelingt Szanto durch eine ununterbrochen bildhafte Sprache. Abfällige Kommentare und quicklebendige Reaktionen, die man vermutlich den Wunschvorstellungen Bens zuordnen könnte, zeichnen das Einhorn aus. Neben zahlreichen Späßen, übernimmt es jedoch auch eine große Verantwortung. So wird es für Ben – gerade auch in heiklen Situationen – zu einem treuen Begleiter bei dessen Entwicklung. Auch wenn am Ende überraschenderweise nur ein Mitglied der »Frivolen Feierfrettchen« ein Wunschpraktikum ergattern kann, macht der Roman, auch wenn er einige Fragen offen lässt, vor allem eins deutlich: Szanto hat mit Es glänzt und ist schön den Sprung von der unterhaltsamen Poetry Slam-Bühne hin zum seriösen Schriftstellerdasein erfolgreich gemeistert. Sein Debüt verlangt nach einer Fortsetzung.

Henrik Szanto: Es glänzt und ist schön. Milena Verlag: Wien, 2016. 218 Seiten. 17,90 Euro. ISBN 978-3-90295-076-5. – Auch als E-Book erhältlich.