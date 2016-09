Eine literarische Verbindung von europäischer und fernöstlicher Kultur

Jana Volkmann debütiert mit ihrem Roman Das Zeichen für Regen

Eine junge Frau bricht in Berlin ihr Studium ab, zieht nach Kyoto, Japan, und wird dort Zimmermädchen. Eine ungewöhnliche Geschichte, aber nicht unrealistisch in einer Zeit, in der der hohe Leistungsdruck unserer Gesellschaft immer mehr Menschen zu drastischen Entscheidungen treibt. Jana Volkmanns Romandebüt Das Zeichen für Regen ist außergewöhnlich auf die Weise, wie es den Lebensweg eines Menschen erzählt, der sich mehr und mehr selbst verliert und langsam auseinanderbricht.

Mit einer leisen, unaufgeregten Sprache erzählt Jana Volkmann, 1983 in Kassel geboren, in Das Zeichen für Regen von ihrer Protagonistin Irene, die in Kyoto ein neues Leben beginnen möchte. Dort verspürt sie sofort ein Gefühl des Angekommenseins, obwohl sie die Sprache nicht versteht. Das Land ist scheint bereits ein Teil von ihr zu sein: »Es war, als fänden die Wege sie und als fände Japan sich in ihr zurecht, nicht umgekehrt«. Irene empfindet die aus der Sprachbarriere resultierende Einsamkeit sogar als wohltuend. In Rückblenden wird ihr altes Leben in Berlin geschildert, es scheint aber keine konkreten Beweggründe für ihr Fortziehen zu geben. Jedoch vermitteln die Rückblenden das Gefühl, dass die Protagonistin von extremer Rastlosigkeit und großer Sehnsucht nach etwas Beständigem getrieben wird. Irene versucht dieses Bedürfnis durch flüchtige sexuelle Begegnungen mit Männern und Frauen zu stillen, kann es aber nicht. Das einzig Konstante in ihrem Leben in Berlin ist ihr bester Freund Timo, mit dem sie ebenfalls eine Affäre hat. Doch auch er kann Irene nicht das geben, was sie so verzweifelt sucht. So wächst immer mehr der Wunsch nach Veränderung in ihr heran, und schließlich folgt sie diesem Gefühl. In Japan fühlt sich Irene wohler, weil ihre Isolation von anderen Menschen durch Sprach- und Kulturbarrieren entsteht, auf die sie keinen Einfluss hat.

Doch obwohl es Irene in Kyoto besser geht und sie dort eine für sie erträgliche Form des Alleinseins gefunden hat, beginnt ihr die Realität hier langsam zu entgleiten. Dies fängt mit dem mysteriösen Unbekannten aus Zimmer 1009 an, der scheinbar alles über Irene weiß und sich kontinuierlich in ihr Leben einmischt. Der Leser weiß zum Zeitpunkt ihres ersten Zusammentreffens noch nicht, dass es sich um eine Einbildung Irenes handelt. Er scheint ein normaler Hotelgast zu sein. Diese Annahme wird durch den Klappentext verstärkt, der lediglich eine unangemessene Beziehung zwischen den beiden suggeriert. Nur durch andere Charaktere wie dem Hotelmanager, der erzählt, dass Zimmer 1009 unbewohnt sei, wird klar, dass es sich um keine reale Person, sondern ein Produkt von Irenes Fantasie handelt. Im Laufe des Romans wird der unbekannte Mann immer mehr zu einer Stimme der Vernunft; ein Teil ihrer Persönlichkeit, der versucht, sie wieder ins Leben zurückzuführen: So besitzt er einen Brief, den Irene an Timo geschrieben, aber nicht abgeschickt hat. Der Unbekannte bringt sie dazu, den Brief wegzuschicken und somit wieder eine Verbindung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Er begleitet sie auf ihren Stadterkundungen und setzt sich mit ihr in Cafés, kurz: er führt sie zurück in die reale Welt und die Gesellschaft von Menschen.

Aber er bleibt nicht die einzige Einbildung. Nachdem Timos Brief zurück nach Kyoto kommt, da er anscheinend umgezogen ist, beginnt Irene sich immer mehr mit seiner Freundin, die sie im Geiste Diane nennt, auseinanderzusetzen. Sie stellt sie sich vor, wie sie aussieht, was sie für einen Beruf ausübt und welche Persönlichkeit sie hat. Sie beginnt, sich von ihr verfolgt zu fühlen und sieht sie sogar in ihrer Wohnung. Was diese beiden imaginierten Personen verbindet, ist dass sie niemals explizit als nicht existierend erwähnt werden. Es bleibt dem Leser überlassen, sie zu deuten und zu entschlüsseln. Dies zieht sich durch den ganzen Roman, der von Symbolen förmlich durchzogen ist. Durch häufige Wiederholung und Betonung wird Aufmerksamkeit auf diese Fantasiegestalten gelenkt, sodass man erkennt, dass sie von Bedeutung sind. Aber es wird kein Hinweis darauf gegeben, wie viel und welche Bedeutung man ihnen beimessen kann und muss. Beide Sinnestäuschungen sind vielleicht als Aufschrei von Irenes Unterbewusstsein nach menschlicher Nähe und Kontakt zu deuten. Während der fremde Gast aus Zimmer 1009 diesen Aufschrei erhört und versucht, Irene aus ihrer Isolation zu locken, treibt die Vorstellung von Diane sie genau dort hinein. Sie steht für das Leben in Berlin, das auch ohne Irene weitergeht; sie fühlt sich durch Dianes (vermeintliche) Existenz nichtig, was zeigt, dass Irene tief in ihrem Inneren doch an den Menschen in ihrem Leben hängt. Aber vielleicht sind die beiden Figuren auch nur weitere Indizien dafür, dass Irene die reale Welt langsam, aber sicher entgleitet – es bleibt der subjektiven Betrachtungsweise überlassen.

Poetisches Verwirrspiel mit asiatischen Motiven und Symbolen

Ein häufig wiederkehrendes Symbol ist zum Beispiel die Schildkröte. Die Entdeckung einer solchen im Hotelzimmer eines Gastes markiert einen Schnitt im Roman, der ihn in einen ersten und zweiten Teil einteilt. Das heißt, dass die Enthüllung des Tiers – sowohl auf inhaltlicher als auch auf symbolischer Ebene – eine große Rolle spielt. Ist Irenes erstmaliger Verstoß gegen die Regeln, indem sie unerlaubt den Besitz eines Gastes durchsucht, noch als Wendepunkt zu verstehen, bleibt die Frage: Warum eine Schildkröte? In der asiatischen Mythologie ist sie der Träger der Erde, die auf einem Urmeer schwimmt und diese auf der Wasseroberfläche hält. Der Roman endet mit einem Epilog, in dem die Besitzerin der Schildkröte deren Verlust entdeckt. Natürlich passt dieses Bild wunderbar zu Irene, die ihren Anker verloren hat und immer weiter von den Menschen um sie herum und der Realität wegtreibt. Doch dieses äußerst clevere und spannende Spiel mit Symbolik setzt ein sehr spezielles Hintergrundwissen voraus. Zwar wird auf die Symbole aufmerksam gemacht, doch es irritiert den Lesefluss, weil man hin- und hergerissen ist. Einerseits will man der Symboldeutung nachgehen, andererseits nicht abrupt die Geschichte und das Geschehen verlassen.

Manche Motive spielen auch mit der Erwartungshaltung des Lesers. So der Regen, der nach der heißen Trockenphase in Kyoto einsetzt und titelgebend für den Roman ist. Vor dem großen Regen sehnt Irene sich nach Abkühlung, während der nassen Zeit trägt sie einen bunten Regenmantel und Gummistiefel. Es scheint ihr etwas besser zu gehen. Die Sehnsucht nach Wasser setzt sich fort – mal zieht es sie zu einem Fluss, dann überkommt sie nachts großer Durst. Am Ende sehnt sie sich nach Veränderung und will nach Naoshima, einem Ort, der am Meer gelegen ist. Wasser wird oft mit Heilung und Bereinigung assoziiert, und so gibt der Ortswechsel eine Aussicht auf Erlösung für Irene, deren Leben erneut in eine Sackgasse geraten ist. Doch dort angekommen ist alles anders als sie es sich vorgestellt hat, und Irene ist enttäuscht. Ihre Sehnsucht nach dem Wasser erfüllt sich schließlich nach einem letzten Gespräch mit dem unbekannten Mann, als sie im Meer schwimmen geht, sich treiben lässt und ertrinkt. So fungiert das Wasser als Erlösung, aber keine lebensbejahende, wie man als Leser vermutet hätte, sondern eine Erlösung vom Leben.

Konträr zu dieser Symbolproblematik steht das Ende des Romans: Es suggeriert, dass die genaue Entschlüsselung dieser Motive nicht wichtig ist – zumindest für seine Protagonistin. Doch gerade durch Irenes Selbstmord fühlt man sich als Leser fast verpflichtet, diesen Symbolen nachzuforschen; man versucht automatisch zu enträtseln um zu verstehen. Zudem lebt der Roman von Suggestionen und Andeutungen. Irene leidet unter Depressionen, doch auch dieser Zustand wird nur dann klar, wenn man die Anzeichen wie Distanziertheit, Lethargie, Passivität und Einbildung erkennt und deuten kann. Diese Anspielungen lassen dem Leser teilweise zu viel Raum für eigene Interpretationen, da er sich ohne das essentielle Hintergrundwissen schnell verloren fühlt. Trotzdem ist Das Zeichen für Regen ein Roman, der noch lange nachhallt und seine Leser auf eine nicht unangenehme Weise zum Nachdenken anregt. Jana Volkmann legt ein anregendes Debüt vor, das nicht immer einfach zu verstehen ist, aber definitiv in Erinnerung bleibt.

Jana Volkmann: Das Zeichen für Regen. Wien: Edition Atelier, 2015. 208 Seiten. ISBN 978-3-903005-07-5. 19,95 Euro